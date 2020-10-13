13 Октября 2020
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Общество За рубежом
Герман Лиллевяли (2020) | Фото: Dmitriygan / Wikipedia

Основателя брендов "Довгань" и "Смак" задержали в США

В США задержали основателя брендов "Довгань", "Красная линия" и "Смак" Германа Лиллевяли, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом его дела.

Также информацию подтвердил и представитель группы инвесторов, которые судились с предпринимателем в США. По его данным, Лиллевяли находится в иммиграционной тюрьме уже более месяца. В США он приехал без визы по паспорту Эстонии, что давало ему возможность остаться в стране на срок до 90 дней.

При проверке выяснилось, что Россия по линии Интерпола объявила Лиллевяли в международный розыск. Суд в США постановил взыскать с бизнесмена более $32 млн в пользу инвесторов.

Лиллевяли - предприниматель, являлся одним из создателей и совладельцем таких брендов в России, как "Довгань", "Смак", "Красная линия" и "Cliven". Основал инвестиционный бутик "Анкор Инвест" в 2010 году. В РФ обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил об уголовном деле в отношении пятерых менеджеров "Анкор инвеста", в том числе Владимира Михайлова и Артема Лаптева. Их подозревают в хищении $150 млн у инвесторов. Отмечается, что среди них были известные люди, в том числе режиссер Никита Михалков и вратарь столичного ФК "Локомотива" и российской сборной Маринато Гильерме.

По данным газеты, организатором этого преступления следователи считают Лиллевяли.

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Основателя брендов "Довгань" и "Смак" задержали в США

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Теги: Довгань, Смак, Герман Лиллевяли



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