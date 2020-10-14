Курганские депутаты приостановили действие льгот на общественный транспорт для детей-сирот

Депутаты Курганской областной думы приняли закон о приостановке действия льготного проезда в общественном транспорте для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом размещена на официальной странице регионального парламента в соцсетях.

Законопроект был принят на время действия в регионе режима повышенной готовности, введенного в связи с пандемией коронавируса. Ранее были приняты аналогичные решения - о приостановке льгот на проезд в общественном транспорте для школьников и пенсионеров.

Отметим, что всего за время пандемии в Курганской области зафиксировано 4633 случая COVID-19. За сутки было выявлено 67 новых заболевших.