14 Октября 2020
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Политика Курганская область Уральский ФО
дезинфекция общественного транспорта, автобус, коронавирус (2020) | Фото: mtdi.mosreg.ru

Курганские депутаты приостановили действие льгот на общественный транспорт для детей-сирот

Депутаты Курганской областной думы приняли закон о приостановке действия льготного проезда в общественном транспорте для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом размещена на официальной странице регионального парламента в соцсетях.

Законопроект был принят на время действия в регионе режима повышенной готовности, введенного в связи с пандемией коронавируса. Ранее были приняты аналогичные решения - о приостановке льгот на проезд в общественном транспорте для школьников и пенсионеров.

Отметим, что всего за время пандемии в Курганской области зафиксировано 4633 случая COVID-19. За сутки было выявлено 67 новых заболевших.

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Курганские депутаты приостановили действие льгот на общественный транспорт для детей-сирот

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Теги: льготы, общественный транспорт, дума, дети-сироты, коронавирус



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