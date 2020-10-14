Челябинский облсуд отменил приговор экс-омбудсмену Севастьянову

Челябинский областной суд отменил приговор экс-уполномоченному по правам человека в регионе Алексею Севастьянову, осужденному к 2 годам лишения свободы условно за покушение на мошенничество.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, уголовное дело возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, в связи с существенным нарушением норм уголовно-процессуального закона, выразившихся в нарушении права осужденного на защиту.

Отметим, что Севастьянов и его адвокаты настаивали на полном оправдании.

Напомним, в июне суд признал экс-омбудсмена виновным в попытке хищения 3 млн руб., выделенных в качестве гранта. По версии следствия, в 2017 году Севастьянов представил в региональный минсельхоз подложные документы, подтверждающие ведение им фермерского хозяйства, чтобы участвовать в конкурсе на право получить грант в 3 млн руб. на создание и развитие крестьянского хозяйства начинающим фермерам.

Гособвинение просило для Севастьянова 3,5 года колонии и штраф в 800 тысяч руб.

Кроме того, областным судом вынесено частное определение в адрес президента Адвокатской палаты Челябинской области и начальника ГУ МВД РФ по Челябинской области в связи допущенными адвокатом и следователем грубыми нарушениями уголовно-процессуального закона, повлекшими отмену судебного решения и возвращение уголовного дела прокурору.