Третье за сутки зеленое пятно появилось на Москве-реке

Третье за сутки пятно загрязнения появилось на поверхности Москвы-реки – на этот раз в районе Москворецкой набережной.

Накануне на Москве-реке в районе Пречистенской набережной напротив парка "Музеон" появилась цветная пена. Утром во вторник пятно нефтепродуктов появилось возле Нагатинской набережной. Его ликвидировали при помощи специальных сорбентов, передает РИА Новости.

Ранее в соцсетях и телеграмм-каналах появились видео, на которых ярко-зеленой вода выливается потоком из коллектора. Сообщалось о стойком запахе канализации.