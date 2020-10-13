13 Октября 2020
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87% россиян не испытывают вражды к людям других национальностей - ФАДН

Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов назвал ситуацию в межнациональной сфере в России "стабильной и благоприятной". На встрече с Владимиром Путиным он напомнил, что пять лет назад, когда было создано ФАДН, "у многих в памяти были еще такие резонансные события и конфликты на межэтнической почве: и Кондопога, и Бирюлево, и события на Манежной площади, и события в Ростовской области в городе Сальске с человеческими жертвами, с большим количеством пострадавших".

"96% населения нашей страны за прошедший год не имели проблем в связи со своей национальностью в быту, на работе, в транспорте, на улице. 87% не испытывают раздражения или вражды к представителям других национальностей", - рассказал Баринов.

Также на уровне 91% оказалась гражданская идентичность – "осознанное чувство принадлежности к России, к ее народу, сопричастности тем процессам и ответственность за те процессы, которые идут в нашей стране". "Этот показатель сейчас находится на уровне 91%, и это самый высокий показатель за всю историю его исследований", - рассказал глава агентства. "Хороший показатель. Для многонациональной страны это очень важно", - ответил Путин.

Впрочем, есть и проблемы. Сейчас готовятся изменения в текущую программу по нацполитике до 2025 года, и у ФАДН "своя позиция" в дискуссии с администрацией президента. "Я думаю, что мы консолидировано в ближайшее время все-таки это Ваше поручение сделаем и придем к общей позиции", - пообещал Баринов.

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87% россиян не испытывают вражды к людям других национальностей - ФАДН

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Теги: фадн, нацполитика, игорь баринов, владимир путин



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