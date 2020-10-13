13 Октября 2020
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Политика В России Москва
прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме призвали разрешить прокуратуре "обуздать" Центральный банк

Госдума одобрила третий законопроект из пакета "президентских-конституционных": они меняются в соответствии с принятыми поправками в Конституцию.

Поправки в закон "О прокуратуре" меняют порядок назначения прокуроров: решение о назначении на должность генерального прокурора и его замов будет принимать президент России (до сих пор это право было у Совета Федерации, теперь президент должен лишь посоветоваться с сенаторами). Кроме того, поправки регулируют порядок назначения прокуроров субъектов, военных и других специализированных прокуроров, приравненных к прокурорам субъектов.

Также в законопроекте указывается, что прокуроры не могут иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. В случае, если должностное лицо получает вид на жительство или иное гражданство, то он обязан в течение пяти дней сообщить об этом руководству.

В отличие от законопроектов "О правительстве" и "О Конституционном суде", поправки, касающиеся прокуратуры, не вызвали раскола мнений среди депутатов. Более того, почти все фракции требовали расширить полномочия надзорного ведомства. Так, все отметили, что прокуратура должна получить полномочия по надзору за деятельностью Банка России. КПРФ предложила в связи с этим указать в законе, что прокуратура – высший орган надзора в государстве. В ЛДПР предложили дать прокуратуре право возбуждать уголовные дела по отказным делам Следственного комитета, поскольку сейчас прокурор может только вернуть дело следствию, и волокита с возбуждением дела может тянуться очень долго.

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В Госдуме призвали разрешить прокуратуре "обуздать" Центральный банк

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Теги: госдума, закон о прокуратуре, центральный банк



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