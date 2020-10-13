В России не подержали законопроект Минздрава по реформе ОМС

На заседании рабочей группы Госдумы по страхованию представители Центробанка России и Министерства финансов отказались поддержать проект закона, который кабмин внес на рассмотрение депутатов.

Документ предлагает передать Федеральному фонду обязательного медицинского страхования полномочия страховщиков по организации медицинской помощи, оказываемой федеральными медорганизациями.

7 октября президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс направил главе государства Владимиру Путину письмо, в котором говорится, что реформа приведет к снижению качества и доступности медпомощи для граждан и разрушению единой системы ОМС.

Представитель Банка России Екатерина Абашева сообщила, что авторы законопроекта не проанализировали последствия того, что будет, если страховщики уйдут с рынка в связи с неприемлемостью новых нормативов расходов на ведение дел.

Независимые эксперты тоже отмечают, что законопроект пока сыроват, пишут "Ведомости".

Как сообщалось, кабмин России планирует существенно изменить систему обязательного медицинского страхования.

Законопроект предполагает передачу контроля над услугами федеральных медучреждений от страховщиков к федеральному фонду ОМС.

В случае принятия поправок, страховым компаниям вдвое сократят нормативы расходов на ведение дел в системе. Таким образом, бюджет фонда сэкономит до 6,8 млрд руб.

В Минздраве считают, что страховым компаниям проект не помешает, а пациентам поможет получить более качественную помощь