13 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР
пистолет &quot;удав&quot; (2019) | Фото: kalashnikov.ru

Белорусские силовики пригрозили митингующим боевым оружием

Правоохранительные органы Белоруссии готовы применить боевое оружие против участников акции протеста в Минске.

Как сообщил заместитель главы МВД Белоруссии Геннадий Казакевич, митинги "стали организованными и крайне радикальными". Казакевич пожаловался на то, что в сотрудников правоохранительных органов бросали камни, бутылки ножи и заточки.

Как отметил замглавы, в случае необходимости будут применены спецсредства и боевое оружие, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, число уголовных дел, заведенных из-за непрекращающихся в Белоруссии протестов, оценивается примерно в 250.

Как сообщил прокурор Минска Олег Лаврухин, среди них не только дела об участии в массовых беспорядках, но и сопутствующие дела, в частности о сопротивлении милиции или остановке общественного транспорта.

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Белорусские силовики пригрозили митингующим боевым оружием

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Теги: Белоруссия, выборы, протесты



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