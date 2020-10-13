Белорусские силовики пригрозили митингующим боевым оружием

Правоохранительные органы Белоруссии готовы применить боевое оружие против участников акции протеста в Минске.

Как сообщил заместитель главы МВД Белоруссии Геннадий Казакевич, митинги "стали организованными и крайне радикальными". Казакевич пожаловался на то, что в сотрудников правоохранительных органов бросали камни, бутылки ножи и заточки.

Как отметил замглавы, в случае необходимости будут применены спецсредства и боевое оружие, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, число уголовных дел, заведенных из-за непрекращающихся в Белоруссии протестов, оценивается примерно в 250.

Как сообщил прокурор Минска Олег Лаврухин, среди них не только дела об участии в массовых беспорядках, но и сопутствующие дела, в частности о сопротивлении милиции или остановке общественного транспорта.