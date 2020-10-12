В Минске из-за протестов завели около 250 уголовных дел

Число уголовных дел, заведенных из-за непрекращающихся в Белоруссии протестов, оценивается примерно в 250.

Как сообщил прокурор Минска Олег Лаврухин, среди них не только дела об участии в массовых беспорядках, но и сопутствующие дела, в частности о сопротивлении милиции или остановке общественного транспорта.

По его словам, общий ущерб по данным уголовным делам составил порядка 260 тыс. белорусских рублей, пишет "Коммерсант".

Тем временем, 11 октября участники несанкционированной оппозиционной акции в Минске вступили в силовое столкновение с милицией. Сотрудники правоохранительных органов начали жестко задерживать участников акции.