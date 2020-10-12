Рассмотрение иска к "Норникелю" на 148 млрд рублей перенесено на ноябрь

Арбитражный суд Красноярского края отложил на 24 ноября предварительное заседание по иску Росприроднадзора о взыскании с АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в "Норникель) 148 млрд рублей ущерба из-за аварии на норильской ТЭЦ-3.

Перерыв сделан для предоставления дополнительных материалов, а также для решения вопроса об участии третьих лиц, в частности страховщика, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в результате аварии на дочернем предприятии "Норильского никеля" в воду и почву попало более 20 тыс. т дизельного топлива. Надзорное ведомство требует с компании 147,8 млрд рулей, в "Норникеле" с такой оценкой не согласны. После нескольких месяцев разбирательств Росприроднадзор подал в суд.