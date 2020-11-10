Ростехнадзор исключил влияние вечной мерзлоты на разлив топлива в Норильске

Причиной аварии на ТЭЦ-3 Норильской топливно-энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель"), по предварительным данным, стали нарушения на этапах строительства и эксплуатации разрушенного резервуара.

Как сообщает Енисейское управление Ростехнадзора, специалисты провели инженерно-геологические исследования грунтового основания в зоне обрушения. Они обнаружили упущения в проектировании и недостатки при строительстве свайного основания резервуара.

Отмечается, что из-за этого часть свай не опиралась на скальный грунт, что привело к неравномерному распределению нагрузки.

При этом признаки деградации мерзлоты под фундаментом и на примыкающей территории не обнаружены.

29 мая на ТЭЦ-3 под Норильском произошла авария, разлилось около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Глава и основной акционер компании Владимир Потанин обещал президенту возместить весь ущерб и работы по очистке территории за счет предприятия.

Росприроднадзор требует с компании 147,8 млрд рублей в качестве компенсации вреда , в "Норникеле" с такой оценкой не согласны. После нескольких месяцев разбирательств Росприроднадзор подал в суд. Арбитражный суд Красноярского края отложил на 24 ноября предварительное заседание.