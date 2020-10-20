"Норникель" оштрафован за аварию в Норильске на 520 тысяч рублей

Суммарный штраф АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (принадлежит компании "Норникель") в связи с разливом топлива составил несколько сотен тысяч рублей. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью программе "Познер" на Первом канале.

В пресс-службе ведомства Regnum пояснили, что "суммарный штраф" и "сумма возмещения вреда" - разные понятия. Так, сумма возмещения вреда, причиненного компанией окружающей среде, составляет 147,78 млрд рублей, а суммарный штраф АО "НТЭК" составил 520,5 тысячи рублей.

Напомним, в мае в результате аварии на дочернем предприятии "Норильского никеля" в воду и почву попало более 20 тыс. т дизельного топлива. Надзорное ведомство требует с компании 147,8 млрд рулей, в "Норникеле" с такой оценкой не согласны. После нескольких месяцев разбирательств Росприроднадзор подал в суд. Арбитражный суд Красноярского края отложил на 24 ноября предварительное заседание.