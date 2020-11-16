16 Ноября 2020
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Разлив дизельного топлива в Норильске. (2020) | Фото:пресс-служба СКР

Ростехнадзор назвал причины аварии на ТЭЦ-3 в Норильске

Ростехнадзор объявил о завершении технического расследования аварии на ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, принадлежит "Норильскому никелю") в мае этого года.
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Комиссия, проводившая расследование, разделила причины на три группы.

К техническим причинам отнесен собственно механизм аварии: "причиной разгерметизации резервуара <…> явилась недостаточная несущая способность плитного ростверка основания и железобетонных свай, что вызвало превышение допустимых усилий с последующим цепным разрушением 33 свай-стоек, расположенных по контуру и внутри свайного пространства, а также разрушение монолитного железобетонного основания и его просадку до 1,5 м под днищем резервуара".

Организационными причинам названы недостатки проектирования основания резервуара, низкий уровень проектных работ, а также дефекты строительства: "Наличие "слабых" грунтов под концом свай вызвало перераспределение усилий в конструкциях свайного основания, и на ряде свай-стоек нагрузка значительно превысила их несущую способность".

(2020)|Фото: Транснефть - Сибирь

К третьей группе причин отнесли всевозможные нарушения при эксплуатации: некачественный надзор, отсутствие проверок, нарушения при экспертизах безопасности и вообще отсутствие таковых.

"Результаты проведения технического расследования занесены в акт, в котором указаны причины и обстоятельства случившегося, допущенные нарушения требований промышленной безопасности и лица, допустившие нарушения. В акте отражены меры, принятые для локализации и ликвидации последствий, содержатся предложения по предупреждению подобных аварий. Акт подписан членами комиссии, передан им и направлен государственным органам 13 ноября 2020 года", - сообщили в пресс-службе ведомства.

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Ростехнадзор назвал причины аварии на ТЭЦ-3 в Норильске

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Теги: ростехнадзор, авария в норильске, норникель, причины аварии



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