Ростехнадзор назвал причины аварии на ТЭЦ-3 в Норильске

Ростехнадзор объявил о завершении технического расследования аварии на ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, принадлежит "Норильскому никелю") в мае этого года.

Комиссия, проводившая расследование, разделила причины на три группы.

К техническим причинам отнесен собственно механизм аварии: "причиной разгерметизации резервуара <…> явилась недостаточная несущая способность плитного ростверка основания и железобетонных свай, что вызвало превышение допустимых усилий с последующим цепным разрушением 33 свай-стоек, расположенных по контуру и внутри свайного пространства, а также разрушение монолитного железобетонного основания и его просадку до 1,5 м под днищем резервуара".

Организационными причинам названы недостатки проектирования основания резервуара, низкий уровень проектных работ, а также дефекты строительства: "Наличие "слабых" грунтов под концом свай вызвало перераспределение усилий в конструкциях свайного основания, и на ряде свай-стоек нагрузка значительно превысила их несущую способность".

К третьей группе причин отнесли всевозможные нарушения при эксплуатации: некачественный надзор, отсутствие проверок, нарушения при экспертизах безопасности и вообще отсутствие таковых.

"Результаты проведения технического расследования занесены в акт, в котором указаны причины и обстоятельства случившегося, допущенные нарушения требований промышленной безопасности и лица, допустившие нарушения. В акте отражены меры, принятые для локализации и ликвидации последствий, содержатся предложения по предупреждению подобных аварий. Акт подписан членами комиссии, передан им и направлен государственным органам 13 ноября 2020 года", - сообщили в пресс-службе ведомства.