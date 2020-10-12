12 Октября 2020
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Образование В России
книжка, учебник, дистанционное обучение (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Дистанционное обучение может в будущем снизить доходы российских школьников на 2,5%

Перевод обучения российских школьников на дистанционку может обернуться большими потерями в будущем. В докладе Всемирного банка "COVID-19 и человеческий потенциал" говорится, что школьники в России могут потерять около трети обычного учебного года. Это может привести к ухудшению их знаний и – потенциально – к снижению заработков, когда дети станут взрослыми.

Потери очных школьных часов в России могут снизить будущие доходы школьников на 2,5% в год на протяжении всей жизни работника, приводит РБК данные доклада.

"Исследования показали, что в США пропуск четырех месяцев учебы приводит к потерям 2,5% доходов в год на протяжении всей жизни работника. Подобные оценки можно экстраполировать и на российский контекст", - говорит директор и постоянный представитель Всемирного банка в Российской Федерации Рено Селигманн.

Ранее эксперты Всемирного банка считали, что каждый год обучения в школе добавляет 8–9% к ожидаемым будущим доходам работника. Соответственно, если считать эту зависимость линейной, полная потеря одной трети учебного года снижала бы будущие заработки примерно на 3%. С учетом частичной компенсации дистанционным обучением потенциальная потеря дохода будет меньше.

Напомним, в России дети перестали посещать школы весной, но продолжали учиться, а затем – сдали экзамены. У многих родителей и учителей были претензии к качеству дистанционного образования. При этом власти в лице Рособрнадзора и Минпросвещения утверждают, что никакой существенной разницы в результатах ЕГЭ за этот год и за предыдущие нет, а по некоторым предметам показатели даже улучшились.

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Дистанционное обучение может в будущем снизить доходы российских школьников на 2,5%

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Теги: дистанционка, егэ, уровень знаний, доходы, всемирный банк



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