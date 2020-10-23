Власти Перми предложили отменить бесплатные пересадки

Администрация Перми на заседании депутатской комиссии по контролю за транспортной реформой предложила отменить бесплатные пересадки для увеличения доходов в транспортной отрасли, сообщает "Бизнес класс".

Предлагается, что пассажиры будут получать скидку на вторую поездку в 50%. При этом время пересадки сделать единым для всех маршрутов - 60 минут. По подсчетам мэрии, это позволит бюджету получить дополнительно более 400 млн руб.

По словам замглавы Перми Людмилы Гаджиевой, часть пассажиров пользуются бесплатной пересадкой, совершая в действительности две поездки. Например, успевают отвезти ребенка в садик и поехать на работу.

Предложение вызвало резкое возмущение депутатов.

"Неудобства от сокращения маршрутов мы оправдывали именно появлением бесплатных пересадок. Теперь предлагается обмануть жителей, нарушив это обещание, чтобы скрыть просчеты при реализации реформы", – высказался депутат Илья Лисняк.

Парламентарии призвали властей города к поиску взвешенных решений.

Напомним, администрация Перми представила депутатам городской думы проект оптимизации транспортной сети. Власти города предлагают убрать дублирующие маршруты и сократить некоторые действующие. Главная цель изменений – экономия бюджета. Парламентарии инициативу не поддерживают, считают ее непродуманной и подчеркивают, что для оптимизации необходимы точные цифры по пассажиропотоку, загруженности рейса, в том числе в часы пик. Депутаты отмечают, что главной причиной возникновения "финансовой дыры", которая оценивается примерно в 2 млрд руб., стал непрофессионализм тех, кто планировал расходы при реализации транспортной реформы.