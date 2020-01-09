В Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента

В Сухуме протестующие пытаются штурмом взять администрацию президента Абхазии, сообщает РИА Новости. Штурм начался около часа дня по Москве в четверг, 9 января. Митингующие выломали дверь и пытаются ворваться в здание. Протестующие выбили окно рядом с дверью и пытаются через него проникнуть внутрь задания. В данный момент на площади присутствует около 500 человек, включая представителей силовых структур.