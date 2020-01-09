В Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента
В Сухуме протестующие пытаются штурмом взять администрацию президента Абхазии, сообщает РИА Новости. Штурм начался около часа дня по Москве в четверг, 9 января. Митингующие выломали дверь и пытаются ворваться в здание. Протестующие выбили окно рядом с дверью и пытаются через него проникнуть внутрь задания. В данный момент на площади присутствует около 500 человек, включая представителей силовых структур.
Одним из инициаторов митинга является Ахра Авидзба, ранее требовавший отставки министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.
В минувшем году в Абхазии состоялись выборы президента, во втором туре которых победил с небольшим перевесом действующий президент Рауль Хаджимба.