23 Июля 2020
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В Хабаровске митингуют против нового губернатора

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Политика В бывшем СССР
Сухум, митинг, оппозиция, администрация президента (2014) | Фото: vk.com

В Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента

В Сухуме протестующие пытаются штурмом взять администрацию президента Абхазии, сообщает РИА Новости. Штурм начался около часа дня по Москве в четверг, 9 января. Митингующие выломали дверь и пытаются ворваться в здание. Протестующие выбили окно рядом с дверью и пытаются через него проникнуть внутрь задания. В данный момент на площади присутствует около 500 человек, включая представителей силовых структур.

Одним из инициаторов митинга является Ахра Авидзба, ранее требовавший отставки министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.

В минувшем году в Абхазии состоялись выборы президента, во втором туре которых победил с небольшим перевесом действующий президент Рауль Хаджимба.

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В Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента

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Теги: абхазия, сухум, штурм администрации, митинг протеста



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