Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК "Энергия"

02 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Услуги мастера: http://perevozki.youdo.com/city/loaders/selecting/dlv/oblast/, в Москве.
http://remont.youdo.com/repair/flat/euroremont/: посмотреть.
Мастер на час: http://remont.youdo.com/stuccoing/facade/ по этой ссылке.



Наука и техника В России
луна месяц (2012) | Фото: Накануне.ru

Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК "Энергия"

Специалисты РКК "Энергия" предложили новую концепцию транспортной системы для освоения Луны, независимую от американской окололунной станции Deep Space Gateway.

Система под названием "Рывок-2" является продолжением проекта "Рывок", который предусматривал доставку космонавтов на Луну с МКС. Для этого было необходимо промежуточное звено в виде окололунной станции Lunar Orbital Platform-Gateway, предложенной США.

В новой концепции такой необходимости не будет, сообщает Regnum. В качестве средства перемещения экипажа предлагается многоразовый лунный корабль с возможностями прямой посадки на поверхность Луны.

Запускать корабль предлагается с помощью ракеты-носителя "Ангара-А5".

В сентябре 2017 года "Роскосмос" и NASA подтвердили взаимодействие в рамках международной лунной программы: создание окололунной посещаемой платформы Deep Space Gateway (позже получившей название Gateway - Lunar Orbital Platform), унификация стандартов, научные миссии на окололунной орбите и на поверхности Луны.

Однако России было предложено взять на себя только строительство шлюзового отсека. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече со специалистами космической отрасли в Королеве заявил, что российская сторона не может участвовать в проекте США на второстепенных ролях.

Он заявлял, что Россия может предложить свой проект станции. Однако в декабре 2019 года Рогозин сообщил, что Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform—Gateway.

add_circle ОБСУДИТЬ (3)


Читать все комментарии (3)


Добавить комментарий:

Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК "Энергия"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: луна, ркк энергия, сша



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.12.2019 08:10 Мск Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров