Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК "Энергия"

Специалисты РКК "Энергия" предложили новую концепцию транспортной системы для освоения Луны, независимую от американской окололунной станции Deep Space Gateway.

Система под названием "Рывок-2" является продолжением проекта "Рывок", который предусматривал доставку космонавтов на Луну с МКС. Для этого было необходимо промежуточное звено в виде окололунной станции Lunar Orbital Platform-Gateway, предложенной США.

В новой концепции такой необходимости не будет, сообщает Regnum. В качестве средства перемещения экипажа предлагается многоразовый лунный корабль с возможностями прямой посадки на поверхность Луны.

Запускать корабль предлагается с помощью ракеты-носителя "Ангара-А5".

В сентябре 2017 года "Роскосмос" и NASA подтвердили взаимодействие в рамках международной лунной программы: создание окололунной посещаемой платформы Deep Space Gateway (позже получившей название Gateway - Lunar Orbital Platform), унификация стандартов, научные миссии на окололунной орбите и на поверхности Луны.

Однако России было предложено взять на себя только строительство шлюзового отсека. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече со специалистами космической отрасли в Королеве заявил, что российская сторона не может участвовать в проекте США на второстепенных ролях.

Он заявлял, что Россия может предложить свой проект станции. Однако в декабре 2019 года Рогозин сообщил, что Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform—Gateway.