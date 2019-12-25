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Наука и техника В России За рубежом
(2004) |

Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway

Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform—Gateway.

Как сообщил РИА Новости глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, американская сторона прислала проект меморандума, который определяет параметры сотрудничества.

Ранее он заявлял, что Россия может предложить свой проект станции.

В сентябре 2017 года "Роскосмос" и NASA подтвердили взаимодействие в рамках международной лунной программы: создание окололунной посещаемой платформы Deep Space Gateway (позже получившей название Gateway - Lunar Orbital Platform), унификация стандартов, научные миссии на окололунной орбите и на поверхности Луны.

Однако России было предложено взять на себя только строительство шлюзового отсека. Рогозин на встрече со специалистами космической отрасли в Королеве заявил, что российская сторона не может участвовать в проекте США на второстепенных ролях.

Также сообщалось, что США и партнеры, среди которых ЕС, Япония и Канада, настаивают, чтобы Россия при создании шлюзового модуля для Gateway использовала американские технические стандарты.

По некоторым данным, западные страны и вовсе хотели бы исключить Россию из проекта.

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Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway

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Теги: Россия, США, Gateway



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