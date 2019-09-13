В Чегемском ущелье КБР столкнулись парапланы: один человек получил серьезные травмы

В Кабардино-Балкарии в Чегемском ущелье на парадроме во время полета столкнулись два параплана.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по республике, пострадали три человека.

По предварительной информации одного пострадавшего с тяжелыми травмами доставили на базу парадрома и передали работникам Центра медицины катастроф. Еще двое в медицинской помощи не нуждаются.

В июле в Екатеринбурге на Уктусских горах насмерть разбился парапланерист. Следственный комитет организовал проверку.

Какой-либо защитной экипировки на уральце не имелось. Оказалось, что совершить полет на параплане мужчина пытался и ранее, однако несколько лет назад она оказалась неудачной и закончилась получением травмы.