05 Октября 2020
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
Николай Р., парапланерист (2017) | Фото:www.facebook.com/profile.php?id=100001238984254

В Чегемском ущелье КБР столкнулись парапланы: один человек получил серьезные травмы

В Кабардино-Балкарии в Чегемском ущелье на парадроме во время полета столкнулись два параплана.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по республике, пострадали три человека.

По предварительной информации одного пострадавшего с тяжелыми травмами доставили на базу парадрома и передали работникам Центра медицины катастроф. Еще двое в медицинской помощи не нуждаются.

В июле в Екатеринбурге на Уктусских горах насмерть разбился парапланерист. Следственный комитет организовал проверку.

Какой-либо защитной экипировки на уральце не имелось. Оказалось, что совершить полет на параплане мужчина пытался и ранее, однако несколько лет назад она оказалась неудачной и закончилась получением травмы.

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В Чегемском ущелье КБР столкнулись парапланы: один человек получил серьезные травмы

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Теги: парплан, кабардино-балкария



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