Главврачу чайковской горбольницы поручили проверить расчеты зарплаты у водителей "скорой"

Главврачу чайковской горбольницы Александру Кожевникову дали поручение проверить расчеты зарплаты у водителей "скорой помощи". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Также Кожевников должен будет предоставить каждому сотруднику подробную информацию о расчетах и начислении заработной платы. Кроме того, ему следует оценить и при необходимости изменить управленческую структуру "скорой помощи".

Такое поручение руководителю медицинского учреждения было дано по итогам выездной проверки, организованной минздравом из-за появления в соцсетях информации о готовящейся забастовке водителей "скорой". По информации ведомства, сведения о забастовке не подтвердились.

Сотрудники министерства провели межведомственную встречу с участием независимых профсоюзов, прокуратуры, полиции и федеральной инспекции. Также состоялась открытая встреча с сотрудниками "скорой" чайковской горбольницы, на которой в режиме диалога обсуждались условия труда, кадровый дефицит и рациональность использования автомобилей "скорой помощи".

Заведующему станцией "Скорой помощи" Николаю Сухопяткину даны рекомендации по информационно-разъяснительной работе с трудовым коллективом в части трудового законодательства и начисления зарплаты, а также своевременному решению возникающих проблем.

"Ситуация, сложившая в Чайковском, остается в зоне особого внимания и контроля со стороны министерства здравоохранения Пермского края. В сентябре будет назначена повторная встреча, с целью контроля исполнения поручений", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее в группе "Черный список Чайковский" социальной сети "ВКонтакте" появилось несколько анонимных постов, автор или авторы, которых сообщили, что водителей "скорой" перевели в водители шестого разряда, понизив им оклад. В опубликованных постах был выдвинут ряд требований, в частности: поднять оклад, оплачивать переработки, командировочные. Внести изменения в систему оплаты труда авторы постов, представившиеся сотрудниками "скорой", требовали до 20 августа. В противном случае грозили устроить забастовку.