Бунтующие казанские крановщики намерены обратиться к Путину: "Остановите беспредел!"

Забастовка казанских крановщиков продолжается. Как передает корреспондент Накануне.RU, рабочие и строители, остановив технику, готовятся в среду, 14 августа, подписать коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину.

Как сообщили в профсоюзной организации МПРА крановщиков города Казань, письмо будет передано в приемную главы государства.

Основной претензией со стороны крановщиков является, как они заявляют, неудовлетворительное состояние спецтехники и гибель рабочих на объектах.

При этом "комплексные проверки", которые проводились республиканской прокуратурой, якобы почему-то признали состояние кранов как "удовлетворительное". Операторы высотной техники с такими выводами не согласились, назвав инспекцию "фиктивной" и проведенной "в интересах капитала".

Зампред ФНПР Александр Шершуков пояснил Накануне.RU, что профсоюзные организации протестующих крановщиков не входят в ФНПР, однако проблемы, озвученные ими, действительно существуют, и в ФНПР об этом известно от своих региональных активистов. В данном случае заниматься решением должны органы местной власти, которые могут поставить на тщательный контроль работу соответствующих ведомств.

"Проблемы, скорее всего, есть, и они реальны. То, что люди имеют право на протест, тоже понятно. Контролирующие органы, естественно, должны куда жестче оценивать состояние техники безопасности. То, что строительные компании привлекают гастарбайтеров, чтобы сбивать цену на труд, тоже всем известно. Вот перечень оснований, которые, на мой взгляд, привели к конфликту. Перспективы протеста - другая история. Выражаясь спортивным языком, мяч на стороне государственных регуляторов и на стороне руководства республики. По идее, они же должны бдить за тем, чтобы контролирующие органы не ограничивались отписками", - заявил Шершуков.

Соредактор "Рабочего контроля" Азамат Каримов рассказал, что обращение уже написано и под ним поставлены подписи рабочих, подано оно будет при участии московской инициативной группы.

"Мы надеемся, что на данную проблему, наконец, обратят внимание. Башенные краны находятся в неисправном положении, плановые проверки не проводятся, а башенный кран должен проверяться каждые две недели, такая проверка занимает час, но у нас думают о том, чтобы прибыль вовремя получить, а не о безопасности, в итоге соответствующее состояние оборудования. 5 августа в Казани упал гусеничный кран. Примечательно, что 1 августа на этом объекте якобы даже проводилась комплексная проверка прокуратуры и Ростехнадзора, а представителей СМИ, профсоюзов и КПРФ на эту проверку не допустили, сославшись на то, что это незаконно. У нас тут во многих регионах намечаются выборы, наконец-то будет принято какое-то решение", - заявил он.

Отметим, что свою солидарность казанским крановщикам в настоящее время выражают рабочие и активисты по всей стране. Соответствующие обращения можно найти в группе социальных сетей "Крановщики Казани".