12 Августа 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
кран, вода, водопровод (2018) | Фото: stroi.mos.ru

В Перми десятки домов остались без воды из-за коммунальной аварии

В микрорайоне Заостровка Дзержинского района Перми произошла авария на сетях водоснабжения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Новогор-Прикамье".

Для устранения повреждения на участке водопровода по улице Маяковского, 40 специалисты остановили работу насосной станции "Заостровка". В результате, без воды остались десятки домов на улице Маяковского: 1, 12, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 33А, 34, 35, 36, 37, 37/2, 37/3, 38, 39, 4, 40, 41, 41А, 42, 42Б, 43, 44, 44А, 45,46, 46А, 46Б, 48, 5, 53, 7, 8, 9.

Воду местным жителям подвозят автоцистернами.

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В Перми десятки домов остались без воды из-за коммунальной аварии

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Теги: вода, авария, новогор-прикамье



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