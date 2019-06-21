Закрывшиеся заводы Ford будут проданы на торгах

Автоконцерн Ford выставит закрывающиеся заводы во Всеволожске и Набережных Челнах на торги. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Концерн Ford, напомним, объявил о закрытии своих заводов в России, продолжать бизнес в России самостоятельно компания отказалась. На базе завода в Елабуге продолжится выпуск Ford Transit.

Министр рассказал, что Ford по этим двум заводам полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком. "Поэтому на сегодняшний день процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов", - приводит его слова ТАСС. Мантуров не уточнил, кто будет участвовать в торгах.

Как сообщало Накануне.RU, в процессе закрытия заводов оказалось, что условия программы добровольного увольнения для российских работников отличались от условий, которые Ford предлагал работникам своих заводов в других странах.Работники проводили акции протеста, но им не удалось добиться изменений.