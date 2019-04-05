"Указ" о выдаче российских паспортов в ДНР оказался фейком

В Сети появился якобы указ главы ДНР Дениса Пушилина о порядке выдачи российских паспортов.

Скан оказался в распоряжении редакции Накануне.RU, кроме того, его уже опубликовали у себя на страницах во "Вконтакте" некоторые блогеры и он активно распространяется в соцсетях. Согласно тексту документа, Министерству внутренних дел ДНР поручается начать выдачу паспортов гражданина Российской Федерации с момента подписания бумаги - 3 апреля.

Между тем, источники в руководстве республики заявили корреспонденту Накануне.RU, что документ является "стопроцентным фейком".

Напомним, что ранее о решении выдавать паспорта РФ в непризнанных республиках в своем блоге сообщил бывший секретарь Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский. Затем о том, что подобное решение принято, сообщили несколько СМИ со ссылкой на свои источники. Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, что Донецкий национальный медицинский университет имени Алексея Максимовича Горького получил аккредитацию в российской системе высшего образования, и таким образом запущен процесс интеграции Донбасса в систему образования РФ.

Кроме того, 3 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о якобы планах начать выдавать жителям ЛНР и ДНР паспорта РФ. "Я не располагаю никакой информацией на этот счет, не знаю, о каких сообщениях вы говорите", - цитировало Пескова РИА "Новости".