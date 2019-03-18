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Политика Южный ФО В России Крым

Чалого пытаются "стереть" из истории воссоединения Крыма с РФ

В Симферополе к пятилетию вхождения Крыма состав РФ был вывешен баннер с изображением участников подписания договора. Однако вместе с Сергеем Аксёновым, Владимиром Константиновым и Владимиром Путиным нет четвёртого подписанта – Алексея Чалого.
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При этом оригинал фото без каких-либо изменений по-прежнему доступен на сайте администрации парламента Республики Крым.

Издание Sevastopol.su сообщает, что баннер регулярно вывешивают в клубе "Консоль-спорт", однако ранее на нём присутствовала и символика партии "Единая Россия" (к ней принадлежит спикер крымского парламента Владимир Константинов). Теперь же, помимо Чалого, закрашены и медведь-символ "ЕР", и слово "Единая".

Удаление Чалого из истории присоединения журналист Максим Шевченко назвал "мелким политическим жульничеством". "По случаю приезда Путина в Севастополь, власти вывесили плакат - копию с известного фото. Но нагло исказили первоисточник. Вот такие дешевые приёмчики у этих "делателей русского мира"" – отметил он в своём ТГ-канале "Макс атакует".

Баннер в Симферополе к годовщине воссоединения Крыма с РФ(2019)|Фото: sevastopol.su

баннер Аксёнов, Константинов, Путин, Чалый(2019)|Фото: t.me/shevchenkomax_1

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Чалого пытаются "стереть" из истории воссоединения Крыма с РФ

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Теги: Крым, Севастополь, воссоединение, Алексей Чалый, Единая Россия



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