Чалого пытаются "стереть" из истории воссоединения Крыма с РФ

В Симферополе к пятилетию вхождения Крыма состав РФ был вывешен баннер с изображением участников подписания договора. Однако вместе с Сергеем Аксёновым, Владимиром Константиновым и Владимиром Путиным нет четвёртого подписанта – Алексея Чалого.

При этом оригинал фото без каких-либо изменений по-прежнему доступен на сайте администрации парламента Республики Крым.

Издание Sevastopol.su сообщает, что баннер регулярно вывешивают в клубе "Консоль-спорт", однако ранее на нём присутствовала и символика партии "Единая Россия" (к ней принадлежит спикер крымского парламента Владимир Константинов). Теперь же, помимо Чалого, закрашены и медведь-символ "ЕР", и слово "Единая".

Удаление Чалого из истории присоединения журналист Максим Шевченко назвал "мелким политическим жульничеством". "По случаю приезда Путина в Севастополь, власти вывесили плакат - копию с известного фото. Но нагло исказили первоисточник. Вот такие дешевые приёмчики у этих "делателей русского мира"" – отметил он в своём ТГ-канале "Макс атакует".