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Социалисты рано праздновали победу в Молдавии - правящая партия возьмет большинство

Итоги выборов в Молдавии не изменят политического курса в этой стране. Такое мнение в комментарии Накануне.RU озвучил политолог Максим Жаров.

Он считает, что по результатам этих выборов ничего не изменится, поскольку Молдавия является парламентской республикой, а социалисты рано праздновали победу. "Сейчас Демократическая партия подберет голосов за счет одномандатных округов, и в полупропорциональной системе мандаты будут перераспределены в ее пользу. Поэтому победа социалистов по списку ничего не означает", - сказал он.

Кроме того, стоит ожидать, что партии сейчас начнут консультации по формированию коалиции парламентской и кабинета министров. "Думаю, что демократические партии и еще одна партия, прошедшая в парламент, создадут эту коалицию, и социалисты опять останутся в оппозиции. Повторюсь, по сути не поменяется ничего - это удел всех государств, где действует парламентская республика. Этот политический режим очень удобен для вмешательств извне. И можно постоянно, проводя выборы, менять политический курс или не менять его", - прокомментировал Жаров.

В этой связи в политическом курсе Молдавии, в том числе по отношению к России и Приднестровью, не стоит ждать изменений, указал политолог.

Как сообщало ранее Накануне.RU, согласно данным молдавского Центризбиркома (ЦИК), партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) лидирует на парламентских выборах страны. По последним данным, социалисты побеждают после обработки 95% протоколов.

Правящая Демократическая партия пока на третьем месте.

Партия социалистов Республики Молдовы была основана бывшими членами Социалистической партии Молдовы, которые покинули партию в начале 1996 года. В 2011-2016 годах партию возглавлял президент Республики Молдова Игорь Додон. 18 декабря 2016 года новым председателем ПСРМ стала экс-премьер-министр Республики Молдова Зинаида Гречаный. Входит в состав наблюдателей в международную организацию Социнтерн. В Парламенте РМ ХХ созыва представлена самой многочисленной фракцией - 24 депутата.

Напомним, ранее стало известно, что лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк подозревается в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд руб. Другими фигурантами дела являются молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон и Александр Коркин - акционер первого коммерческого банка Молдавии Victoriabank.

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Социалисты рано праздновали победу в Молдавии - правящая партия возьмет большинство

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Теги: Максим Жаров, политолог, Молдавия, выборы



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