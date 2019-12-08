24 Сентября 2020
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митинг, Чайковский, объединение больниц (2019) | Фото: Накануне.RU

В Пермском крае митинг против объединения больниц собрал более 300 человек

Жители Чайковского в Пермском крае 8 декабря вышли на митинг против объединения Чайковской детской больницы со взрослой центральной городской больницей, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал один из организаторов акции Денис Бочкарев, на митинг пришло более 300 человек.

"Ранее мы митинг согласовали с городскими властями. Все прошло успешно и без эксцессов", - заявил Бочкарев Накануне.RU.

митинг, Чайковский, объединение больниц(2019)|Фото: Накануне.RU

Митингующие уверены, что объединение, которое может произойти весной 2020 года, ухудшит финансирование учреждения и сократит число специалистов.

обращение граждан, митинг, Чайковский(2019)|Фото: Накануне.RU

обращение граждан, митинг, Чайковский(2019)|Фото: Накануне.RU

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников прокомментировал ситуацию с объединением по итогам поездки в больницу.

митинг, Чайковский, объединение больниц(2019)|Фото: Накануне.RU

"Действительно, такой вопрос прорабатывается. Есть опасения, связанные с ситуацией в детской больнице. Но есть логика в этом объединении. Это единый имущественный комплекс и объединение в рамках единого юрлица дает возможность объединить дублирующие службы, за счет этого сэкономить ресурс, который можно будет направить на финансирование врачей. Второе - есть возможность существенно сократить управленческий аппарат", - считает Решетников.

митинг, Чайковский, объединение больниц(2019)|Фото: Накануне.RU

Но главное, что волнует власть, отметил глава региона - это то, что процесс обеспечения детского здоровья разорван.

"Часть детей обслуживается в детской больнице, часть детей - во взрослой. Особенно в территориях. Роддом - во взрослой, неонатальное отделение - в детской больнице. Вопрос в том, как это все интегрировать. Я поручил минздраву поспешных решений не принимать, но постепенно разобраться со всеми вопросами. И, тем не менее, эффекты от возможного объединения кажутся весьма привлекательными", - заявил ранее Решетников в своем Instagram.

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В Пермском крае митинг против объединения больниц собрал более 300 человек

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Теги: оптимизация, детская больница, митинг, Чайковский



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