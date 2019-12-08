В Пермском крае митинг против объединения больниц собрал более 300 человек

Жители Чайковского в Пермском крае 8 декабря вышли на митинг против объединения Чайковской детской больницы со взрослой центральной городской больницей, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал один из организаторов акции Денис Бочкарев, на митинг пришло более 300 человек.

"Ранее мы митинг согласовали с городскими властями. Все прошло успешно и без эксцессов", - заявил Бочкарев Накануне.RU.

Митингующие уверены, что объединение, которое может произойти весной 2020 года, ухудшит финансирование учреждения и сократит число специалистов.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников прокомментировал ситуацию с объединением по итогам поездки в больницу.

"Действительно, такой вопрос прорабатывается. Есть опасения, связанные с ситуацией в детской больнице. Но есть логика в этом объединении. Это единый имущественный комплекс и объединение в рамках единого юрлица дает возможность объединить дублирующие службы, за счет этого сэкономить ресурс, который можно будет направить на финансирование врачей. Второе - есть возможность существенно сократить управленческий аппарат", - считает Решетников.

Но главное, что волнует власть, отметил глава региона - это то, что процесс обеспечения детского здоровья разорван.

"Часть детей обслуживается в детской больнице, часть детей - во взрослой. Особенно в территориях. Роддом - во взрослой, неонатальное отделение - в детской больнице. Вопрос в том, как это все интегрировать. Я поручил минздраву поспешных решений не принимать, но постепенно разобраться со всеми вопросами. И, тем не менее, эффекты от возможного объединения кажутся весьма привлекательными", - заявил ранее Решетников в своем Instagram.