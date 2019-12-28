Захар Прилепин: У Есенина был надлом в душе с самого рождения. Это предопределило трагедию

Сегодня исполнилось 94 года со дня смерти поэта Сергея Есенина. В начале декабря вышла биография Есенина авторства одного из самых известных российских писателей современности Захара Прилепина. Журналист Накануне.RU поговорил с обладателем ряда престижных литературных премий о разочарованиях поэта и спорных обстоятельствах его смерти. До сих пор не утихают споры о том, убили ли его или он решил сам уйти из жизни в одну из холодных декабрьских ночей 1925 года.

- Захар, в своей новой книге про Есенина вы развенчиваете многие конспирологические теории смерти великого поэта, например, насчет того, что это было убийство. При этом вы утверждаете, что он свел счеты с жизнью. Как вы пришли к таким выводам?

- Достаточно проанализировать весь свод документации про смерть Сергея Есенина, подключить здравый смысл к работе и рассмотреть все конспирологические версии для того, чтобы понять их несостоятельность. Для этого даже необязательно забираться в уголовные дела. Тем более, что вся документация по смерти Есенина абсолютна одна. Увы, многие работают с ней, мягко говоря, не совсем корректно, потому что подгоняют совершенно очевидные вещи под свою неочевидную конспирологию. Трагедия Есенина давняя. Это случилось не вчера. Давняя история, где все давно понятно.

- Неоднократно читал в различных биографиях Есенина о том, что настоящей трагедией для него, как представителя крестьянства, стало то, что, мол, большевики обманули всех крестьян, когда сначала обещали им отдать землю, а потом забыли об этом и кроваво подавляли крестьянские восстания в начале 20-х годов. Согласны с этим?

- У Есенина были очень сложные отношения с большевизмом. Тем не менее, никакого разочарования, в целом, в большевистской идее у него не произошло. Он прекрасно отдавал себе отчет в великой сложности реализации коммунистической утопии, поэтому, как у всякого человека, у него были периоды как очарования, так и разочарования властью Советов. Но, в целом, Есенин никогда не был антибольшевистским поэтом. Скорее, уже в последние годы своей жизни, когда он приезжал в деревню Константиново к матери и отцу, там родители ему говорили, что им нравится советская власть, и то, что нужно для мужика, она старается делать, так что, пожалуйста, не ругай ее…

Что касается вашего вопроса про бунты и крестьянство, то это уже была другая история и Есенин, конечно же, не мог этого не заметить.

- В различных воспоминаниях о поэте я читал, что Сергей Есенин в определенный момент начал беспробудно пить. Особенно, когда расстался со своей второй женой Зинаидой Райх. Как вы думаете, в чем главная трагедия Есенина?

- Сама жизнь Есенина является одной большой трагедией. Никаких специфических трагедий в его жизни не происходило. Он вполне мог бы жить замечательно: издаваемым, читаемым, любимым властью советским поэтом. Но у Есенина был трагический надлом в душе с самого рождения. И все это предопределило трагедию.