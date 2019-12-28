Захар Прилепин: У Есенина был надлом в душе с самого рождения. Это предопределило трагедию

14 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите здесь - http://perevozki.youdo.com/cars/gazel/geo/lyubertsy/, в Москве.
По ссылке http://perevozki.youdo.com/lianozovo/evacuation/, лучшие цены по ссылке.



Общество В России
Сергей Есенин (2017) | Фото: ser-esenin.ru

Захар Прилепин: У Есенина был надлом в душе с самого рождения. Это предопределило трагедию

Сегодня исполнилось 94 года со дня смерти поэта Сергея Есенина. В начале декабря вышла биография Есенина авторства одного из самых известных российских писателей современности Захара Прилепина. Журналист Накануне.RU поговорил с обладателем ряда престижных литературных премий о разочарованиях поэта и спорных обстоятельствах его смерти. До сих пор не утихают споры о том, убили ли его или он решил сам уйти из жизни в одну из холодных декабрьских ночей 1925 года.

- Захар, в своей новой книге про Есенина вы развенчиваете многие конспирологические теории смерти великого поэта, например, насчет того, что это было убийство. При этом вы утверждаете, что он свел счеты с жизнью. Как вы пришли к таким выводам?

- Достаточно проанализировать весь свод документации про смерть Сергея Есенина, подключить здравый смысл к работе и рассмотреть все конспирологические версии для того, чтобы понять их несостоятельность. Для этого даже необязательно забираться в уголовные дела. Тем более, что вся документация по смерти Есенина абсолютна одна. Увы, многие работают с ней, мягко говоря, не совсем корректно, потому что подгоняют совершенно очевидные вещи под свою неочевидную конспирологию. Трагедия Есенина давняя. Это случилось не вчера. Давняя история, где все давно понятно.

Захар Прилепин(2019)|Фото: Накануне.RU

- Неоднократно читал в различных биографиях Есенина о том, что настоящей трагедией для него, как представителя крестьянства, стало то, что, мол, большевики обманули всех крестьян, когда сначала обещали им отдать землю, а потом забыли об этом и кроваво подавляли крестьянские восстания в начале 20-х годов. Согласны с этим?

- У Есенина были очень сложные отношения с большевизмом. Тем не менее, никакого разочарования, в целом, в большевистской идее у него не произошло. Он прекрасно отдавал себе отчет в великой сложности реализации коммунистической утопии, поэтому, как у всякого человека, у него были периоды как очарования, так и разочарования властью Советов. Но, в целом, Есенин никогда не был антибольшевистским поэтом. Скорее, уже в последние годы своей жизни, когда он приезжал в деревню Константиново к матери и отцу, там родители ему говорили, что им нравится советская власть, и то, что нужно для мужика, она старается делать, так что, пожалуйста, не ругай ее…

Что касается вашего вопроса про бунты и крестьянство, то это уже была другая история и Есенин, конечно же, не мог этого не заметить.

- В различных воспоминаниях о поэте я читал, что Сергей Есенин в определенный момент начал беспробудно пить. Особенно, когда расстался со своей второй женой Зинаидой Райх. Как вы думаете, в чем главная трагедия Есенина?

- Сама жизнь Есенина является одной большой трагедией. Никаких специфических трагедий в его жизни не происходило. Он вполне мог бы жить замечательно: издаваемым, читаемым, любимым властью советским поэтом. Но у Есенина был трагический надлом в душе с самого рождения. И все это предопределило трагедию.

add_circle ОБСУДИТЬ (9)


Читать все комментарии (9)


Добавить комментарий:

Захар Прилепин: У Есенина был надлом в душе с самого рождения. Это предопределило трагедию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сергей Есенин, Захар Прилепин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети