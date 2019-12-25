Счетная палата: за два года число занятых в малом и среднем бизнесе в России сократилось

С 2017 года число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) уменьшилось, несмотря на меры господдержки. Об этом заявила Счетная палата (СП) по результатам оценки этой поддержки, сообщается на сайте ведомства.

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Президент РФ Владимир Путин в 2016 году поставил ориентир - достичь 20 млн занятых в сфере МСП к 2018 году и 25 млн к 2024 году. Эта цель не достигнута и нет даже соответствующей тенденции. Так, в ноябре 2019 года, по данным ФНС, этот показатель составил 19 млн с учетом самозанятых граждан. За последние 4 года общая численность работников, занятых в сфере МСП, тоже колебалась около 19 млн, сообщил аудитор СП Данил Шилков.

Число субъектов МСП колебалось в диапазоне 5,5–6 млн, одновременно число средних предприятий снизилось с 20,4 до 16,7 тыс. Хотя в Минэкономразвития считают, что некоторые средние предприятия просто становятся крупными. Например, в 2019 году было около 200 таких предприятий. Однако 200 и 3,7 тыс. - цифры несопоставимые.

Господдержка малого и среднего бизнеса осуществляются в рамках Госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика". С 2019 года в Программу интегрирован нацпроект МСП с планируемыми расходами 257 млрд руб. до 2024 года. Но СП признает, что показатели Госпрограммы не дают возможности понять, как господдержка влияет на МСП в регионах и в целом по стране, отметил Шилков.

Кроме того, получатели бюджетных средств не заинтересованы в достижении целей развития МСП - росте численности занятых в данной сфере и доли малого и среднего бизнеса в экономике страны. Они отвечают только за достижение тех показателей, которые установлены в договорах о предоставлении бюджетных средств, а высшие должностные лица субъектов РФ, ответственные за достижение стратегических показателей развития МСП в регионах, не имеют на них влияния.

"Нас всех интересует, произойдет когда-то в этой сфере перелом или нет. Пока не происходит и даже не просматривается", - заключил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Напомним, СП определила мониторинг нацпроектов одним из своих основных приоритетов.