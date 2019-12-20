06 Октября 2020
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Экономика В России
контрольно-счетная палата, конкурс, Юрий Уткин, пермская городская дума (2017) | Фото: дума Перми

"Главный приоритет". Контрольно-счетные органы регионов займутся мониторингом нацпроектов

Аудит нацпроектов станет главным приоритетом совместной работы для Счетной палаты и региональных контрольно-счетных органов в 2020 году. Такое решение принято Советом контрольно-счетных органов.
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Отмечается, что Счетная палата ведет постоянный мониторинг нацпроектов и национальных целей с текущего года. И сразу была выявлена системная проблема – реализация нацпроектов не всегда обеспечивает выполнение целей. Для проектов это абсурдная ситуация, поскольку решение определенных задач в виде проведения мероприятий по определению должно вести к достижению цели. Иначе утрачивается либо смысл их проведения, либо ставится недостижимая цель.

В среднем в каждом субъекте России ведется 40-50 региональных проектов.

Как сообщало Накануне.RU, Счетная палата заявила о серьезных проблемах нацпроектов. А исполнение нацпроектов на региональном уровне вообще ставит под угрозу их реализацию. При этом они имеют сотни показателей и крайне громоздки в анализе.

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"Главный приоритет". Контрольно-счетные органы регионов займутся мониторингом нацпроектов

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Теги: нацпроект, мониторинг, аудит



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