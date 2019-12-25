В приемную ФСБ на Лубянке пришел очередной неадекватный мужчина

Мужчина в неадекватном состоянии пришел в приемную ФСБ на Лубянке в Москве.

Инцидент произошел 24 декабря, сообщает агентство "Москва". Оперативники доставили 35-летнего приезжего из Ухты в дежурную часть.

После беседы с ним стало ясно, что необходимо вызывать бригаду скорой психиатрической помощи.

Мужчину доставили в психиатрическую клиническую больницу №1 им. Н.Алексеева, известную как "Кащенко".

Напомним, 19 декабря 39-летний мужчина пришел на Лубянку и устроил там стрельбу, при попытке побега его застрелили. Ранее он ходил в стрелковый клуб, где, по словам тренера, практиковался исключительно в черном плаще с капюшоном и верхнюю одежду снимать не соглашался.

В результате теракта погибли двое сотрудников ФСБ, еще четыре человека, включая случайного прохожего, получили ранения.