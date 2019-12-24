"Моя цель – преодолеть и этот рубеж": Куйвашев пообещал Свердловской области бюджет в 300 млрд рублей

Губернатор Евгений Куйвашев в своей новой программной статье "Основа успеха" определил роль жителей Свердловской области в дальнейшей реализации программы "Пятилетка развития". Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Статья Куйвашева опубликована сегодня, 24 декабря, в "Областной газете". Губернатор призвал общественные палаты муниципалитетов и Свердловской области, общественные советы органов власти и иных институтов гражданского общества к выработке предложений по выстраиванию более четкой и оперативной обратной связи с жителями, которая бы позволила узнать мнение людей. По его словам, актуализированные планы "Пятилетки", как и все целевые установки нацпроектов, предстоит внести в стратегические документы территориального планирования всем муниципалитетам.

Особое внимание глава региона уделил Екатеринбургу, которому в следующем году предстоит разработать новый Генеральный план. Евгений Куйвашев отметил, что федеральное руководство поддерживает планы по преобразованию столицы Урала.

"Сейчас мы вплотную подошли к областному бюджету в 300 миллиардов рублей, моя цель – преодолеть и этот рубеж. Это создаст прочную базу для того, чтобы еще активнее строить новые школы, больницы, дома культуры, газифицировать сельские территории, ремонтировать дороги, вести благоустройство территорий, улучшать экологию", - пишет губернатор.

Статью Евгения Куйвашева уже прокомментировал бывший глава Среднего Урала, а ныне сенатор Эдуард Россель.

"Можно только сказать слова благодарности, что у нас такой губернатор, который понимает и возможности нашей области, и ее нужды. Потому что такой области, как Свердловская, в России больше нет. Это уникальный регион. Мы промышленно, интеллектуально и экономически развитая область. Здесь большая история, которая идет еще с петровских времен. "Пятилетка развития", о которой идет речь в статье – замечательная программа. Потому что губернатор продолжает то, что я начинал: мы свое время сделали план развития Свердловской области до 2020 года, а потом было задание Алексею Петровичу Воробьеву начинать разрабатывать план развития до 2030 года, и в 2009 году я его завершил.

Поэтому все правильно: у нас колоссальный металлургический потенциал, нам надо развивать дальше металлургию. У нас выгодное положение – у нас свое сырье. У нас очень серьезно развито машиностроение. Губернатор это отмечает, и это особый разговор, потому что машиностроение у нас оборонного профиля. Мы сохранили его. Мы сохранили отраслевые институты и сейчас они все работают в три смены. Вот Парад будет – вы посмотрите танки наши, ракеты наши и так далее", - пообещал Россель.