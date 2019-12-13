Бюджет Москвы на благоустройство в этом году превысил стоимость Крымского моста – "Ведомости"

Бюджет Москвы на благоустройство в этом году сравним со стоимостью строительства Крымского моста, пишет газета "Ведомости". Так, за 10 месяцев текущего года на эту статью расходов столица освоила 281 млрд руб., а постройка моста обошлась в 228 млрд руб. Эта сумма также сопоставимо с бюджетами Краснодарского края, Татарстана или Свердловской области. На создание комфортной городской среды с 2011 года Москва потратила более 1,5 трлн руб., а вся остальная Россия за тот же период – 1,7 трлн руб.