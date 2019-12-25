Менее половины россиян проголосовали бы за "Единую Россию" на выборах в Госдуму

Россияне отдали бы предпочтение "Единой России" в случае проведения парламентских выборов в ближайшие выходные, свидетельствуют данные опроса "Левада центра".

Так, 47% опрошенных проголосовали бы за партию власти. Еще 14% участников опроса отдали бы голоса за КПРФ, 13% - за ЛДПР.

"Эсеры" с 5% разделили бы четвертое место с "Коммунистами России".

При этом 24% респондентов не пришли бы голосовать, передает Regnum.

Ранее эксперты на основании результатов выборов последних двух лет сделали вывод, что в Государственной думе могут остаться всего три партии, по их расчетам, "уникальный процент" "ЕР" равен 51,42% (54,2% на выборах 2016 года), КПРФ – 18,02% (13,34% в 2016 году), ЛДПР – 12,53% (13,14% в 2016 году), "Справедливой России" – 7,68% (6,22% в 2016 году).

Малые партии, по расчетам исследователей, не набирают 5%, необходимых для получения мандатов по списку, хотя среди них есть и перспективные, такие как "Коммунисты России" и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".

Между тем, сообщалось, что в Администрации президента уже делают ставку на пропуск большого количества малых партий, что обеспечит "ЕР" дополнительные мандаты за счет перераспределения голосов партий, не преодолевших барьер в 5%.