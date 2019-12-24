Фонд святой Екатерины подарил перинатальному центру ОДКБ №1 уникальное оборудование для выхаживания "критических" новорожденных

Фонд святой Екатерины передал перинатальному центру Свердловской областной детской клинической больницы №1 уникальное оборудование. Оно позволит врачам точнее и более щадящим способом помогать новорожденным, а также более внимательно следить за состоянием пациентов во время операции. В церемонии приняли участие главный врач ОДКБ Олег Аверьянов и заместитель директора фонда Татьяна Прусевич, передает корреспондент Накануне.RU.

Началась экскурсия для журналистов с презентации аппарата, который отслеживает показатели пациента, когда ему делают операцию. Он относится к классу экспертного, и, только оказавшись в клинике, сразу был направлен в работу. Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии областного перинатального центра Андрей Матковский отметил, что "сбылась мечта отделения и больницы".

"Этот аппарат не только безопасен, но и экономичен. Уже есть парк немецких аппаратов, которые прослужили нам девять лет, есть опыт работы с ними, новая техника пополнит его. Техника помогает анестезиологу, она может показать врачу, например, какой-то дисбаланс. Ранее это медики делали вслепую", - сказал Матковский.

Аппарат во время операции дышит за пациента.

"Есть испарители, куда заливаются лучшие анестетики. На монитор выводится вся информация о состоянии пациента. Если пациент, может быть, просыпается, врач сможет увидеть это и скорректировать свою работу", - сказал заведующий.

В обслуживании аппарат прост.

"На сегодня он – самый простой в использовании. Обслуживание – замена раз в год специальных сенсорных датчиков, с такой же периодичностью нужно проводить другие регламентированные работы",- сказал Матковский.

Главврач Олег Аверьянов добавил, что общая цена всех новых аппаратов – 10 млн руб. После гостям больницы показали другую подаренную Фондом технику – мониторы для работы с новорожденными и недоношенными детьми.

Заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Марк Пруткин отметил, что эта техника – спецмодель для новорожденных.

"В ней присутствует новый алгоритм расчета насыщения крови ребенка гемоглобином и кислородом. Это важный для новорожденного показатель – нарушение кислородного баланса может привести к тяжелым осложнениям, вплоть до слепоты. Алгоритм точно определяет показатели, когда мы имеем дело со слабым сигналом или ребенок движется", - сказал Пруткин.

Новые алгоритмы помогают неинвазивно – без анализа – определять уровень гемоглобина в крови новорожденного.

"Мы можем наблюдать за ребенком и меньше его травмировать различными анализами. Сделан специальный модуль артериального давления, которое у ребенка существенно ниже, чем у взрослого, то есть мы сможем в условиях низких показателей избегать ошибок. Новое поколение мониторов придет на смену старым. Для детей процедуры становятся более щадящими", - сказал заведующий.

Подводя итоги встречи, главный врач больницы Олег Аверьянов поблагодарил Фонд за важные подарки.

"Оборудование жизненно важно для наблюдаемых в перинатальном центре больницы пациентов. Оно установлено и работает по назначению. Аппарат ультразвуковой диагностики позволяет узнавать о различных нарушениях во время беременности, изменениях у плода, в том числе пороки развития. Также в клинику поступили наркозный аппарат для реанимации перинатального центра и кардиомониторы, позволяющие следить за состоянием функциями организма новорожденных, находящихся в критическом состоянии. Это важно, необходимо. Несмотря на то, что мы ежегодно получаем оборудование ценой в десятки миллионов рублей по областным программам, общая цена оборудования в ОДКБ – миллиарды рублей, парк техники надо обновлять", - сказал Аверьянов.

Заместитель директора фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич заявила, что "рада продолжающемуся сотрудничеству".

"Благодаря этому в больнице появляется современное оборудование. На сегодняшний день областная клиническая больница – безусловный лидер по оказанию помощи маленьким пациентам. Главная причина, конечно же, в том, что здесь работает высокопрофессиональный коллектив единомышленников, для которых нет проходных случаев, для которых каждый ребенок — великая драгоценность, требующая повышенного внимания, человечности и, как оно бывает в таких случаях, частичку себя самого", - сказала Прусевич.

Отметим, что в рамках сотрудничества фонд уже поставлял в больницу сложное хирургическое оборудование, а также специальные кровати для маленьких пациентов.