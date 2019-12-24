10 Октября 2020
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Общество За рубежом
Принц Гарри, Меган Маркл, Арчи Харрисон. (2019) | Фото: twitter.com/queenscomtrust

В сети появилась новогодняя открытка принца Гарри и Меган Маркл с их сыном Арчи

В сети появилась рождественская открытка от принца Гарри, Меган Маркл и их полугодовалого сына Арчи Харрисона. Снимок неофициальный: открытку герцог и герцогиня Сассекские отправили руководству своего подопечного благотворительного фонда Queen's Commonwealth Trust, а тот опубликовал фотографию в твиттере.
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На снимке родители сидят у елки, а их сын подполз близко к камере. "От нашей семьи – Вам", гласит подпись.

Ранее стало известно, что это Рождество Гарри и Меган, вопреки традициям британского королевского дома, проведут в США, в Лос-Анджелесе, с мамой Меган Дорией. Ну а все остальные члены монаршей семьи завтра по традиции соберутся в поместье королевы Сандрингем.

Принц Гарри, Меган Маркл, Арчи Харрисон. |Фото: twitter.com/queenscomtrust

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В сети появилась новогодняя открытка принца Гарри и Меган Маркл с их сыном Арчи

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Теги: британская королевская семья, меган маркл, принц гарри



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