Дети с Химмаша попросили прекратить вонь в районе, написав письма Деду Морозу

В уральской столице дети с микрорайона Химмаш написали письмо Деду Морозу. Ребятишки надеются, что добрый новогодний волшебник очистит воздух района, который загрязняется со стороны очистных сооружений ЕМУП "Водоканал".

Письма написали семилетний Матвей, девятилетняя Даша, восьмилетняя Софья и одиннадцатилетняя Катя. Ролик обнародовал депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков, передает корреспондент Накануне.RU.

Школьники и дошколята жалуются, что в их районе запах, как в туалете, а дяди в высоких кабинетах не хотят ничего предпринимать.

"Я очень люблю зиму и новогодние чудеса. Знаю, что ты всегда даришь подарки тем, кто это заслуживает. В этом году я вела себя хорошо. Помогала маме на кухне и папе в гараже. У нас на Химмаше не продохнуть. Постоянно пахнет, как в туалете", - пишет ребенок.

"Мама и папа очень устали обращаться за помощью к дядям, сидящим в очень красивых зданиях. Они уже очень много лет знают об этом, но не помогают", - присоединяется второй.

Трогательное письмо венчает признание семилетнего Матвея.

"Дедушка Мороз, мне не надо машинку, последнюю модель телефона, компьютер или новый самокат. У меня одна просьба. Дедушка Мороз! Сделай так, чтобы на Химмаше не воняло. Здесь не продохнуть", - заключает ребенок.

В конце видео дети вместе с депутатом Пирожковым и общественницей Оксаной Захватошиной кричат:

"Накрой вонючку снежным одеялом. Сделай так, чтобы на Химмаше не воняло!"

Отметим, что проблема загрязненного воздуха на Химмаше заботит жителей района с весны и до самой зимы. Депутат Пирожков пытается решить вопрос: отправляет депутатские запросы в прокуратуру, привлекает внимание мэрии оригинальными фото-сессиями в духе "Водовонял" и так далее.