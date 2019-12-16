02 Октября 2020
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Водоочистные сооружения Горводоканал Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

Сотни екатеринбуржцев возмутились согласием артиста "Уральских пельменей" с вонью на Химмаше

Заявление известного артиста "Уральских пельменей" Сергея Исаева о том, что "без ужасного запаха район Химмаша будет уже не тем", возмутило сотни екатеринбуржцев. Более двухсот химмашевцев пожаловались главе Роспотребнадзора России на ужасный запах в районе построек ЕМУП "Водоканал".

Как рассказал Накануне.RU депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков, люди просят привлечь "Водоканал" к ответственности. Документы в федеральную инстанцию вместе с Пирожковым отправила председатель общественного движения "Наш Химмаш" Оксана Захватошина.

"Направлено обращение главе Роспотребнадзора обязать произвести реконструкцию южных очистных сооружений на Химмаше. Свердловский Роспотребнадзор не может сделать это с 2014 года. Обязать установить санитарную зону вблизи южных очистных сооружений на Химмаше", - отметил депутат гордумы.

Напомним, что Пирожков вместе с соратниками уже давно борется за экологическую стабильность Химмаша. В сентябре он провел фотосессию под названием "Водовонял" для того, чтобы привлечь внимание мэрии Екатеринбурга к проблеме, также он направил запросы в свердловский Роспотребнадзор и организовал исследование воздуха в этом микрорайоне.

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Сотни екатеринбуржцев возмутились согласием артиста "Уральских пельменей" с вонью на Химмаше

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Теги: Химмаш, экология, Водоканал, Андрей Пирожков



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