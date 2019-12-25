В Екатеринбурге депутат-дед мороз пикетировал здание Роспотребнадзора
Екатеринбургский депутат Андрей Пирожков решил креативно заявить о проблемах жителей Химмаша. Народный избранник устроил одиночный пикет прямо у здания свердловского Роспотребнадзора.
Как передает корреспондент Накануне.RU, политик нарумянился, надел костюм Деда Мороза и взял в руки остросоциальный плакат с требованием разобраться с экологией и грязным воздухом микрорайона Химмаш.
"Глава Роспотребнадзора не получит подарок. Он не избавил Химмаш от вони", - с юмором гласит транспарант.
Как рассказал Накануне.RU Пирожков, прохожие активно поддерживали акцию.
"Люди говорили, что "Водоканалом" не только на Химмаше недовольны, но и по всему городу. В первую очередь, из-за запаха воды и ее радужного цвета", - отметил народный избранник.
Напомним, местные дети на Новый год попросили прекратить вонь в районе, написав письма Деду Морозу.