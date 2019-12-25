11 Октября 2020
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Общество Свердловская область
В Екатеринбурге депутат-дед мороз пикетировал Роспотребнадзор (2019) | Фото: Андрей Пирожков

В Екатеринбурге депутат-дед мороз пикетировал здание Роспотребнадзора

Екатеринбургский депутат Андрей Пирожков решил креативно заявить о проблемах жителей Химмаша. Народный избранник устроил одиночный пикет прямо у здания свердловского Роспотребнадзора.

Как передает корреспондент Накануне.RU, политик нарумянился, надел костюм Деда Мороза и взял в руки остросоциальный плакат с требованием разобраться с экологией и грязным воздухом микрорайона Химмаш.

"Глава Роспотребнадзора не получит подарок. Он не избавил Химмаш от вони", - с юмором гласит транспарант.

В Екатеринбурге депутат-дед мороз пикетировал Роспотребнадзор(2019)|Фото: Андрей Пирожков

Как рассказал Накануне.RU Пирожков, прохожие активно поддерживали акцию.

"Люди говорили, что "Водоканалом" не только на Химмаше недовольны, но и по всему городу. В первую очередь, из-за запаха воды и ее радужного цвета", - отметил народный избранник.

Напомним, местные дети на Новый год попросили прекратить вонь в районе, написав письма Деду Морозу.

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В Екатеринбурге депутат-дед мороз пикетировал здание Роспотребнадзора

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Теги: Пирожков, депутат, Роспотребнадзор, пикет



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