09 Октября 2020
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Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина (2017) | Фото: Накануне.RU

Грудинин избран в совет депутатов Ленинского округа Подмосковья

Директор "Совхоза имени Ленина", бывший кандидат в президенты РФ Павел Грудинин избран в совет депутатов Ленинского округа Подмосковья.

Об этом сообщил в соцсетях лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Эта победа, достигнутая вопреки наглым фальсификациям и иным видам противодействия, подтверждает, что люди, которые живут и работают вместе с народным лидером, поддерживают его, что бы там не говорили "телекиллеры" и иная обслуга власти", - отметил Зюганов.

Грудинин баллотировался в городе Видное. Большинство в совете депутатов будет у "Единой России" – 15 мандатов. Четыре - у КПРФ, два - у ЛДПР, один - у партии "Яблоко".

Ранее Грудинин во время беседы с независимыми блогерами и СМИ заявил, что снова будет баллотироваться в президенты.

В марте ЦИК РФ отказал Павлу Грудинину в получении мандата депутата Госдумы, аргументируя это тем, что политик не закрыл зарубежные счета по состоянию на 2016 год.

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Грудинин избран в совет депутатов Ленинского округа Подмосковья

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Теги: павел грудинин, депутат ленинского округа подмосковья



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