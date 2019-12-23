09 Октября 2020
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Общество Челябинская область
спецназ, ФСИН, школьники, Златоуст, (2019) | Фото: vk.com/id20318119

"Палкой сверху, бей!" На Южном Урале пятиклассникам показали приемы разгона протестующих

В Златоусте ученикам школы №21 на церемонии посвящения в кадеты спецназ ФСИН показал приемы разгона протестующих, передает корреспондент Накануне.RU.

На видео шесть бойцов в форме и со щитами отрабатывают удары по команде командира: "Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!".

"Считаю, что демонстрация методов физического воздействия на граждан не имеет ничего общего с воспитанием патриотизма и любви к Родине", - считает депутат ЗСО Ольга Мухометьярова.

Напомним, большой резонанс вызвали кадры того, как в Татарстане полицейские отработали разгон митинга на школьниках.

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"Палкой сверху, бей!" На Южном Урале пятиклассникам показали приемы разгона протестующих

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Теги: школьники, кадеты, ФСИН,



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Развитие сюжета:

Ранее 24.12.2019 08:17 Мск "Ушли в прошлое эти банальные утренники". Ургант пошутил над показательными выступлениями спецназа ФСИН перед школьниками

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