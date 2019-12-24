10 Октября 2020
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Вечерний Ургант, Виктор Рычков (2017) | Фото: Накануне.RU

"Ушли в прошлое эти банальные утренники". Ургант пошутил над показательными выступлениями спецназа ФСИН перед школьниками

Показательные выступления спецназа ФСИН на церемонии посвящения в кадеты в школе №21 Златоуста стали поводом для шутки в программе "Вечерний Ургант".

"Ушли в прошлое эти банальные новогодние утренники с зайчиками, снежинками, дедами морозами. Так же интереснее. Перепутали, к сожалению, надпись "с новым годом", написали "жизнь родине, честь никому". Но это не имеет значения, потому что получилось празднично. Самое главное, у детей наконец-то появится правильная ассоциация – когда в помещение врывается ОМОН, значит, праздник наступил", - пошутил Ургант.

"Главным подарком детям стало то, что их отпустили под подписку о невыезде", - добавил телеведущий.

Напомним, ученикам школы №21 на церемонии посвящения в кадеты спецназ ФСИН показал приемы разгона протестующих. На видео шесть бойцов в форме и со щитами отрабатывают удары по команде: "Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!".

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"Ушли в прошлое эти банальные утренники". Ургант пошутил над показательными выступлениями спецназа ФСИН перед школьниками

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Теги: Иван ургант, школьники, кадеты, ФСИН,



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