06 Октября 2020
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SSJ-100 авиакомпании &quot;Северсталь&quot; с горизонтальными законцовками крыла. (2019) | Фото: пресс-служба ГСС

Первый "Суперджет" с обновленной конструкцией крыла передали заказчику

SSJ-100 с горизонтальными законцовками крыла ("сайберлет") прошел испытания, получил дополнение к сертификату типа самолета и был передан заказчику – авиакомпании "Северсталь", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).
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Законцовки делают эксплуатацию самолета более экономичной. С ними расходы эксплуатантов SSJ-100 на авиакеросин могут снизиться не менее чем на 4%. Доработка не повлияла на массу самолета, поскольку законцовка выполнена из композиционных материалов. "Установка законцовок способствует улучшению взлетно-посадочных характеристик воздушного судна, оказывает заметное влияние на снижение уровня шума на местности", - поясняет заместитель генерального директора по разработке Андрей Недосекин.

SSJ-100 авиакомпании

По словам гендиректора "Северстали" Николая Ивановского, на новом "Суперджете" сотрудники металлургической компании и жители Череповца будут летать "в крупные города и на курорты России и зарубежья".

"Сайберлеты" разработали инженеры ГСС совместно с ведущими центрами авиационной науки, такими как ФГУП ЦАГИ. Законцовки могут быть установлены не только на новые самолеты, но и на уже находящиеся в эксплуатации. "Это возможно сделать в авиакомпаниях в ходе технического обслуживания по сервисным бюллетеням", - отметили в ГСС.

SSJ-100 Sukhoi Superjet 100 Суперджет ГСС|Фото:Накануне.RU

Законцовки на этапе испытаний

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Первый "Суперджет" с обновленной конструкцией крыла передали заказчику

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Теги: ssj-100, суперджет, северсталь, гсс, горизонтальная законцовка крыла, сайберлет



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