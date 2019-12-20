Первый "Суперджет" с обновленной конструкцией крыла передали заказчику

SSJ-100 с горизонтальными законцовками крыла ("сайберлет") прошел испытания, получил дополнение к сертификату типа самолета и был передан заказчику – авиакомпании "Северсталь", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

Законцовки делают эксплуатацию самолета более экономичной. С ними расходы эксплуатантов SSJ-100 на авиакеросин могут снизиться не менее чем на 4%. Доработка не повлияла на массу самолета, поскольку законцовка выполнена из композиционных материалов. "Установка законцовок способствует улучшению взлетно-посадочных характеристик воздушного судна, оказывает заметное влияние на снижение уровня шума на местности", - поясняет заместитель генерального директора по разработке Андрей Недосекин.

По словам гендиректора "Северстали" Николая Ивановского, на новом "Суперджете" сотрудники металлургической компании и жители Череповца будут летать "в крупные города и на курорты России и зарубежья".

"Сайберлеты" разработали инженеры ГСС совместно с ведущими центрами авиационной науки, такими как ФГУП ЦАГИ. Законцовки могут быть установлены не только на новые самолеты, но и на уже находящиеся в эксплуатации. "Это возможно сделать в авиакомпаниях в ходе технического обслуживания по сервисным бюллетеням", - отметили в ГСС.

Законцовки на этапе испытаний