06 Октября 2020
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салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

На льготные авиабилеты в 2020 году будет направлено 5,8 миллиарда рублей - Росавиация

В 2020 году по льготным авиабилетам планируется перевезти более 427 тыс. пассажиров. Это данные Росавиации. Ведомство сейчас находится в процессе заключения соглашений с перевозчиками, уже подписаны документы с "Аэрофлотом" (он будет возить льготников по 19 маршрутам) и S7 (37 маршрутов), передает корреспондент Накануне.RU.

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"Общий объем средств, выделенных из федерального бюджета на обеспечение данных субсидированных перевозок в 2020 году, составляет 5,8 млрд руб. Авиаперевозки по специальному тарифу в соответствии с указанным постановлением будут выполнять 14 компаний", - говорится в сообщении Росавиации на сайте ведомства.

Напомним, базовые льготные категории – это граждане РФ до 23 лет или старше 60 лет (для женщин – старше 55 лет), а также сопровождающие детей-инвалидов, инвалиды с детства II и III группы, многодетные семьи.

Пока приобрести льготные билеты имеющие на них право граждане могут только в авиакассах, поскольку требуется предъявление оригиналов документов, дающих право на льготу. Но авиакомпании (например, "Аэрофлот") уже готовят возможность онлайн-продаж льготных билетов, ведь для некоторых категорий паспорт является подтверждающим документом, а его данные при покупке билетов предоставляет любой пассажир.

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На льготные авиабилеты в 2020 году будет направлено 5,8 миллиарда рублей - Росавиация

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Теги: льготные авиаперевозки, билеты, льготники, аэрофлот



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