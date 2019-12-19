Путин-льготник пообещал, что "Аэрофлот" не отменит плоские тарифы на Дальнем Востоке

Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции прокомментировал слухи об отмене дальневосточных плоских тарифов "Аэрофлота".

На вопрос о том, почему Путин давно не бывал на Камчатке, и не связано ли это со стоимостью авиабилетов, президент заметил, что он как раз относится к льготным категориям (пенсионер).

"Никто не собирается отменять плоские тарифы, - заявил глава государства. – "Аэрофлот" нагнетает", выдавливая деньги из правительства. У "Аэрофлота" есть резервы, уверяю вас".

Напомним, плоские тарифы не предполагают изменения стоимости в зависимости от загрузки, спроса и времени года.