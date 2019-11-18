05 Сентября 2020
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Общество В России
авиабилеты посадочный талон (2019) | Фото:Pexels

"Аэрофлот" может начать онлайн-продажи льготных авиабилетов

"Аэрофлот" может начать онлайн-продажи льготных билетов. Сейчас пассажиры, имеющие право на льготные авиабилеты, вынуждены покупать их только в кассах, поскольку им необходимо предоставлять документы, подтверждающие право на льготу.

"В настоящее время в ПАО "Аэрофлот" собственными силами ведется разработка подсистемы онлайн-продажи субсидируемых перевозок на сайте авиакомпании и в мобильном приложении для отдельных категорий клиентских групп, идентификацию/аутентификацию которых по критерию возраста возможно реализовать с помощью локальных автоматизированных процедур без привлечения внешнего источника авторизации", - цитирует ТАСС ответ "Аэрофлота" на депутатский запрос Сергея Боярского.

Впрочем, в авиакомпании жалуются, что отсутствие единой формы удостоверений социальных льготников "не позволяют в полной мере реализовать услугу онлайн-продажи без привлечения единого электронного источника авторизации клиентов".

Крупнейший российский авиаперевозчик "неоднократно выступал с инициативой подключения единого портала госуслуг в качестве источника авторизации, однако информацией о статусе и сроках разработки соответствующих сервисов на данном портале не располагает", сообщил заместитель гендиректора по административному управлению "Аэрофлота" Василий Авилов.

Сейчас в России есть десятки субсидируемых направлений, которые компенсируются из федеральных и региональных бюджетов, а также самими авиакомпаниями. Одна из самых распространенных льгот – по возрасту, верифицировать получение такой льготы можно просто по паспорту.

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"Аэрофлот" может начать онлайн-продажи льготных авиабилетов

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Теги: аэрофлот, субсидии, льготные билеты, онлайн-продажи



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