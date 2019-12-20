ФК "Амкар" на торгах продал автомобиль, вешалку и полку

Повторные торги "Амкара" вновь прошли неудачно: было выставлено более 300 лотов, в которые включили свыше 1000 позиций имущество обанкротившегося футбольного клуба, однако покупателей заинтересовало только три предложения, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация о прошедших торгах размещена на сайте Единого федерального реестра о банкротстве. Нашелся покупатель на вешалку для манишки за 360 руб. и полки - за 360 руб. Также был продан автомобиль Volkwagen Tiguan за 1,5 млн руб.

Напомним, первые торги прошли осенью. Были проданы автомобили Toyota Camry, Kia Sorento и автобус MAN - он оказался самым дорогим лотом, его стоимость составила 4,8 млн руб. Кроме того, клуб продал термопресс, офисный стул и две вешалки для манишек.

Как сообщало Накануне.RU, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня 2018 г. лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября иск удовлетворил.

Задолженность клуба перед игроками и работниками в мае оценивали на сумму свыше 497 млн руб. Представители должника общую задолженность оценивали в 540 млн руб. Сообщалось, что общая стоимость имущества футбольного клуба оценивается в 41,2 млн руб. Примерно на 500 позиций из выставленного имущества претендовала мэрия Перми. "Амкар" пользовался стадионом "Звезда" безвозмездно и в мэрии полагают, что продаваемое имущество является неотделимым улучшением спортивного сооружения. Власти города обратились в суд, попытавшись запретить проведение торгов, но суд отказал в обеспечительных мерах.