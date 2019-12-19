Путин прокомментировал бизнес своих дочерей: "Вы поковыряйтесь там подробнее"

Владимир Путин прокомментировал бизнес-деятельность Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой, которых называют дочерьми российского президента. Журналистка Би-Би-Си спросила, когда глава государства признает родство с этими женщинами, но в ответе на вопрос Путин так и не сделал этого, даже не упомянул их имена.

"Вы сказали про бизнес, назвали одну женщину, другую. Вы обозначили факт, этого не достаточно. Вы поковыряйтесь поподробнее, кому там что принадлежит, кто кому помогает. Вопрос с "Иннопрактикой" фигурирует давно. Это инициатива ректора МГУ. Это связано с законным и правильным желанием наших вузов сочетать возможности наших науки и образования с потребностями производителей и выгодополучателей в России. Мы часто покупаем в Великобритании то, что можем делать сами", - сказал Путин.