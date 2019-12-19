05 Октября 2020
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дочь президента РФ Владимира Путина Екатерина Тихонова (2018) | Фото: Россия-24

Путин прокомментировал бизнес своих дочерей: "Вы поковыряйтесь там подробнее"

Владимир Путин прокомментировал бизнес-деятельность Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой, которых называют дочерьми российского президента. Журналистка Би-Би-Си спросила, когда глава государства признает родство с этими женщинами, но в ответе на вопрос Путин так и не сделал этого, даже не упомянул их имена.
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"Вы сказали про бизнес, назвали одну женщину, другую. Вы обозначили факт, этого не достаточно. Вы поковыряйтесь поподробнее, кому там что принадлежит, кто кому помогает. Вопрос с "Иннопрактикой" фигурирует давно. Это инициатива ректора МГУ. Это связано с законным и правильным желанием наших вузов сочетать возможности наших науки и образования с потребностями производителей и выгодополучателей в России. Мы часто покупаем в Великобритании то, что можем делать сами", - сказал Путин.

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Путин прокомментировал бизнес своих дочерей: "Вы поковыряйтесь там подробнее"

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Теги: владимир путин, иннопрактика, екатерина тихонова



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