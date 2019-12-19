Т-34 - 80 лет: выпущенный в 1945 году танк показал блестящие ходовые возможности

Танк Т-34 празднует 80-летний юбилей, 19 декабря 1939 года он был принят на вооружение Красной Армии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уралвагонзавода (в составе группы УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех), в преддверии этой знаменательной даты Т-34-85, выпущенный на уральском предприятии в 1945 году, продемонстрировал представителям СМИ свои блестящие ходовые возможности.

Техника прошла виражи испытательной трассы, на хорошей скорости преодолев препятствие "горка" (высотой 7 метров и длиной подъема 100 метров), продемонстрировав разворот на месте (или, как говорят водители-испытатели, "вальс"). Показ возможностей данного танка (сегодня это музейный экспонат) прошёл на испытательном участке сборочного цеха Уралвагонзавода – здесь в годы Великой Отечественной войны тестировались танки перед отправкой на фронт, а сегодня испытания проходят все современные бронемашины марки "УВЗ".

"Поражает надёжность. Большинство узлов и агрегатов в танке родные, с 1945 года. Никаких нареканий нет, спокойно ездит, виражи исполняет. Сделан на совесть, практически – на века", – говорят водители-испытатели Уралвагонзавода.

В конце 30-х разработчиков машины, которой суждено было стать лучшим танком Второй мировой войны, поддержал Иосиф Сталин. В военные годы на Уральском танковом заводе №183 (ныне Уралвагонзавод) было собрано 25 тыс. 914 боевых машин. С мая 1942 года с конвейера каждые полчаса сходил танк Т-34. Каждые сутки на фронт уходил эшелон бронемашин. В плане мощности вклад тагильского завода сопоставим с другими производителями "тридцатьчетвёрок". А если сравнивать с Германией, то уральский завод превзошёл в выпуске массовых средних танков все вместе взятые заводы этой страны, где было выпущено 23 тыс. машин.

Именно в Нижний Тагил из Харькова было эвакуировано танковое КБ, где под руководством Александра Морозова продолжилась работа по упрощению конструкции машины, созданию её модификаций. К примеру, к январю 1942 года были внесены изменения в чертежи 770 наименований деталей, а 1 тыс. 265 наименований деталей просто изъяты из конструкции. При этом каких-либо ошибок в дальнейшем выявлено не было. Одновременно была упрощена и технология производства, проделана большая работа и по повышению боевых характеристик Т-34.

Огнемётный вариант танка ОТ-34-76 был запущен в серийное производство в 1942 году. А в январе 1944 года на вооружение принят танк Т-34-85. Оба варианта присутствуют в коллекции выставочного комплекса Уралвагонзавода. Техника в отличном состоянии и не раз становилась участником городского Парада Победы и иных мероприятий.

Последний Т-34-85 сошёл с заводского конвейера в феврале 1946 года, напоминает директор выставочного комплекса Уралвагонзавода Алла Пислегина.

"За выдающиеся заслуги в деле создания и организации массового производства танков, а также за образцовые выполнения заданий правительства по выпуску танков предприятие награждено орденами Трудового Красного Знамени, Красного Знамени и Отечественной войны I степени. А конструкторский отдел – орденом Ленина за создание конструкции и усовершенствование Т-34. Это одна из страниц, которую вписал Уралвагонзавод в отечественное танкостроение,100-летие которого будет отмечаться в 2020 году", – добавила она.