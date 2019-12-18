Украинцев будут выпускать в Россию только по загранпаспорту

С 1 марта 2020 года для выезда в Россию у граждан Украины будут требовать загранпаспорт. Об этом написал премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Это сделано якобы для ускорения пограничного контроля. При этом возвращаться в страну украинцы по-прежнему смогут по внутреннему паспорту. То есть власти волнует ускорение пограничного контроля только в одном направлении - в Россию.

МИД Украины оправдал ужесточение "требованиями национальной безопасности".

Украина много лет вынашивала идею ввести загранпаспорт и визы для выезда в Россию с целью разрыва культурных связей. По-прежнему самые востребованные поезда с Украины идут в Россию.

Россиян Украина тоже пускает только по загранпаспортам, а также при подтверждении цели визита и достаточного финансового обеспечения. Что дает возможность отказать во въезде любому гражданину России.

"Это выглядит как очередная символическая акция в стиле "геть від Москвы". И направлен этот порошенковский символизм скорее всего на тех, кто обвиняет Зеленского в "зраде" по Донбассу и Минским соглашениям. Видимо у президента хотя показать свое духовное родство с предшественниками", - пишет издание "Страна".